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В Україну йдуть заморозки й грози

Понеділок, 8 травня 2017, 11:38
В Україну йдуть заморозки й грози

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки по Україні та Київській області.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, 10-11 травня на ґрунті заморозки 0-5°, місцями в повітрі 0-2°.

"10 травня у західних, північних та центральних областях, 11 травня у більшості областей України на ґрунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в попередженні.

Також ДСНС попереджає про грозові дощі по всій Україні 8 травня.

"Вночі 8 травня у західній частині, вдень 8 травня у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, синоптик Наталка Діденко також зазначила, що в нічні та ранкові години 10-11 травня є ймовірність заморозків на заході, півночі, місцями у центральній частині та у Харківській області.

За її словами, смуга хмар та дощів поступово рухається із заходу України на схід через Київ.

"Завтра, 9 травня, прохолодна чи просто холодна погода охопить практично всю Україну.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +10+16 градусів, на заході взагалі холоднеча, +8+12 градусів. І лише на півдні та на сході Луганщини ще побудуть +20 градусів.

Дощі завтра - невеликі та періодичні", - написала вона в Facebook.

У Києві 9 травня буде прохолодно, вдень в межах +10+13 градусів. Є ймовірність невеликого дощу.

Теми: погода
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