Порошенко про російське гасло "Можем повторить": Ми не такі

Україна не збирається як Росія "приватизовувати" перемогу над нацизмом.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на акції "Перша хвилина миру" у Києві.

Також він сказав, що СРСР спочатку звільнила, а тоді одразу окупував країни Східної Європи.

"В Росії дехто каже, що нібито вона, Росія, виграла б цю війну і без України. Яка ж неправда. Майже 7 мільйонів солдат в 7 як мінімум арміях. Так географія української боротьби проти нацизму. Та ми, на відміну від Москви не збираємося приватизовувати єдину спільну боротьбу усіх народів Радянського союзу та країн Антигітлерівської коаліції. Але і зрікатися своєї вагомої частки у подоланні нацизму теж не будемо", - сказав він.

"Проти нацизму найбільша кількість українців, 6 мільйонів, билася в рядах Червоної Армії. Ще 100 тисяч в лавах УПА. Ще 250 тисяч в збройних силах країн-членів Антигітлерівської коаліції", - додав Порошенко.

Також президент України згадав, що в Росії до 9 травня оголошують гасло "Ми можем повторить".

"А ми як і вся Європа прагнемо, щоб подібного ніколи і ніде більше не трапилося. Відчуйте різницю", - сказав він.

Як відомо, рік тому Президент Петро Порошенко також заявляв, що Росія не виграла б війну проти нацизму без України.

Українська правда