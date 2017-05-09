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Зустріч Лаврова і Тіллерсона перенесена з Аляски до Вашингтона

Вівторок, 9 травня 2017, 02:58

Держсекретар США Рекс Тіллерсон зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у середу, 10 травня, у Вашингтоні.

Про це пише DW.com.

Як повідомлялося, головною темою на порядку денному стане війна в Сирії. Крім того, в програмі зустрічі заявлена проблема врегулювання конфлікту на сході України, а також низка інших тем, за якими у Вашингтона і Москви протягом багатьох років є розбіжності.

Спочатку планувалося, що зустріч Лаврова і Тіллерсона пройде 11 травня в рамках конференції міжнародного саміту "Тиждень Арктики" в місті Фербанкс на Алясці.

Раніше в МЗС РФ повідомили, що крім зустрічі з держсекретарем російський міністр планує взяти участь в міністерському засіданні Арктичної ради в Фербенксі.

Як повідомлялося, 12 квітня Лавров і Тіллерсон вже проводили зустріч в Москві. Журналісти відзначали, що ті переговори пройшли в "крижаний атмосфері".

Теми: СШАРосія
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