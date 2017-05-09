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ОБСЄ закликала Білорусь запровадити мораторій на смертну кару

Вівторок, 9 травня 2017, 08:10

Глава Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Міхаель Лінк закликав уряд Білорусі запровадити мораторій на смертну кару.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Лінк заявив, що застосування смертної кари "абсолютно неприпустиме" в Європі, де "більшість країн визнає це покарання жорстоким і нелюдським".

Білорусь - єдина європейська країна, де застосовується смертна кара. Нещодавно там було виконано вирок жителю Гомеля Сергію Вострікову. Його визнали винним у жорстоких вбивствах і зґвалтуваннях. Востріков став першим страченим в 2017 році.

Amnesty International відзначає, що в 2016 році після 17-місячної перерви в Білорусі стратили як мінімум чотири особи. За даними правозахисників, в даний час в країні є ще двоє ув'язнених, засуджених до вищої міри.

З 1991 року в Білорусі страчені понад 400 осіб. Лише в одному випадку влада замінила смертний вирок на довічне ув'язнення.

Теми: Білорусьправа людиниОБСЄ
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