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У Києві небувалі заходи безпеки біля парку Слави

Вівторок, 9 травня 2017, 09:08

У Києві поблизу Площі Слави, куди о 10 ранку має прибути президент Петро Порошенко, 9 травня правоохоронці здійснюють безпрецедентні заходи безпеки.

На виході зі станції метро "Арсенальна", у підземному переході, вздовж дороги аж до самої Площі Слави чергують багато представників Національної гвардії й поліції.

Встановлено огорожі та рамки металошукача.

 
 
 

У людей, які хочуть пройти, оглядають речі. Рух транспорту обмежено.

 
 

Правоохоронці в різній уніформі стоять щільно вздовж дороги та в усіх арках будівель. Присутній і кінний патруль.

 
 
 

На 10:00 на Площі Слави за участю президента відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

 
 

А на 10:30 Порошенко прийде на складання Військової присяги молодим поповненням окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України у Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Рух транспорту в цій частині Києва обмежено з 7:00 до 15:00 вівторка.

Станом на 9:10 поліція Києва повідомила, що "учасники акцій збираються у районі площі Арсенальної, дехто із них застосовує піротехніку".

9 травня безпеку киян та гостей столиці дбають близько 7 000 правоохоронців, адже у Києві заплановано низку заходів, про участь у яких, відповідно до заявок, візьмуть близько 10 000 осіб.

Поліція закликає "не влаштовувати провокацій та не використовувати заборонену символіку" й обіцяє жорстко реагувати на всі правопорушення.

У Міністерстві внутрішніх справ "Українську правду" запевнили, що заходи безпеки посилено у зв’язку з масовими заходами, а не через церемонії за участю президента.

Загалом в Україні у масових заходах 9 травня планували задіяти близько 12,5 тисяч співробітників Національної поліції України та Національної гвардії, адже заплановано понад 1200 заходів по країні за участю майже 400 тисяч осіб.

Вперше в Україні правоохоронці для охорони громадського порядку використовують три спеціально укомплектовані найсучаснішим обладнанням автомобілі та гелікоптер. Ці автомобілі використовуватимуться для фіксації та передачі інформації у режимі онлайн до ситуаційних центрів Нацполіції.

Олена Рощенко, УП

Теми: КиївполіціяПорошенкоісторія
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