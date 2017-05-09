У Києві в поліцейських кинули шашку й яйця, а 2 затримали за стрічки

У Києві поблизу Площі Слави у поліцейських кинули димову шашку.

Поліція затримала двох осіб, які намагалися розгорнути банер з георгіївськими стрічками, повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Крищенко у коментарі каналу "112 Україна".

"Ситуація досить спокійна… Було затримано двох осіб, які намагалися розгорнути банер з георгіївськими стрічками. Вони будуть доставлені в районне управління, і ми будемо надавати правову оцінку їхнім діям", – сказав він телефоном.

Фото поліції

"Застосована була димова шашка. Особи, які є противниками цього маршу, кинули димову шашку приблизно о 9-й годину у працівників поліції. Постраждалих поки що немає. Ситуація досить контрольована", – повідомив Крищенко.

Представник поліції додав, що у людей похилого віку також вилучили кілька "георгіївських стрічок" і провели з ними роз'яснювальну роботу.

Він сказав, що, за попередніми оцінками, близько 1,5 тисячі людей планують взяти участь в акціях поблизу Парку Слави, але "цифра може бути більша". Правоохоронців у столиці поки що задіяли до 4 тисяч – це і військовослужбовці Нацгвардії, і поліцейські.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, плакат із зображенням "георгіївських стрічок" вилучили, а чоловіка, який його тримав, доставили до управління поліції для з’ясування обставин.

Також за даними НПУ, лікарі зафіксували тілесні ушкодження у працівника поліції від димової шашки, яку кинули з офісу ОУН.

Крім того, як повідомляє поліція, активісти з офісу ОУН кидали яйця у правоохоронців, учасників акції та журналістів, а також кульки з фарбою, картоплю і палиці.

Поліція зареєструвала провадження за ч.2 ст.296 КК України "хуліганство" щодо подій на вулиці Мазепи, 6, повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Як повідомляє "Укрінформ", вранці 9 травня невелика група молодих людей з символікою ОУН розгорнула прапори на верхньому поверсі триповерхової будівлі на вулиці Мазепи, 6а, закликаючи не допустити акції проросійських сил. Будівлю оточили поліцейські, а близько 30 правоохоронців зайшли до приміщення, щоб унеможливити провокації молодиків.

Під самою будівлею кілька людей тримали плакати "Не допустимо маршу комуністів!".

9 травня свої акції планували провести проросійські сили, які ініціювали марш "Никто не забыт, ничто не забыто" як альтернативу "Безсмертного полку". На противагу їм на акцію збиралися вийти ОУНівці Миколи Коханівського з акцією "Смертний полк".

Станом на 11:20 до Парку слави полинув натовп – лунає "Фашизм не пройдет", співають "Этот День победы".

фото УП

Працівникам поліції довелося провести переговори з групою осіб, які заблокували вхід на територію парку Вічної Слави.

Переговори під Парком Слави Фото поліції

За даними поліції, колона учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" нараховує близько 3 тисяч осіб.

Над Площею Слави літає гелікоптер.

Олена Рощенко, УП, доповнено