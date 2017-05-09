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У Києві в поліцейських кинули шашку й яйця, а 2 затримали за стрічки

Вівторок, 9 травня 2017, 11:22
У Києві в поліцейських кинули шашку й яйця, а 2 затримали за стрічки

У Києві поблизу Площі Слави у поліцейських кинули димову шашку.

Поліція затримала двох осіб, які намагалися розгорнути банер з георгіївськими стрічками, повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Крищенко у коментарі каналу "112 Україна".

"Ситуація досить спокійна… Було затримано двох осіб, які намагалися розгорнути банер з георгіївськими стрічками. Вони будуть доставлені в районне управління, і ми будемо надавати правову оцінку їхнім діям", – сказав він телефоном.

 
Фото поліції

"Застосована була димова шашка. Особи, які є противниками цього маршу, кинули димову шашку приблизно о 9-й годину у працівників поліції. Постраждалих поки що немає. Ситуація досить контрольована", – повідомив Крищенко.

Представник поліції додав, що у людей похилого віку також вилучили кілька "георгіївських стрічок" і провели з ними роз'яснювальну роботу.

Він сказав, що, за попередніми оцінками, близько 1,5 тисячі людей планують взяти участь в акціях поблизу Парку Слави, але "цифра може бути більша". Правоохоронців у столиці поки що задіяли до 4 тисяч – це і військовослужбовці Нацгвардії, і поліцейські.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, плакат із зображенням "георгіївських стрічок" вилучили, а чоловіка, який його тримав, доставили до управління поліції для з’ясування обставин.

Також за даними НПУ, лікарі зафіксували тілесні ушкодження у працівника поліції від димової шашки, яку кинули з офісу ОУН.

Крім того, як повідомляє поліція, активісти з офісу ОУН кидали яйця у правоохоронців, учасників акції та журналістів, а також кульки з фарбою, картоплю і палиці.

 

Поліція зареєструвала провадження за ч.2 ст.296 КК України "хуліганство" щодо подій на вулиці Мазепи, 6, повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Як повідомляє "Укрінформ", вранці 9 травня невелика група молодих людей з символікою ОУН розгорнула прапори на верхньому поверсі триповерхової будівлі на вулиці Мазепи, 6а, закликаючи не допустити акції проросійських сил. Будівлю оточили поліцейські, а близько 30 правоохоронців зайшли до приміщення, щоб унеможливити провокації молодиків.

Під самою будівлею кілька людей тримали плакати "Не допустимо маршу комуністів!". 

9 травня свої акції планували провести проросійські сили, які ініціювали марш "Никто не забыт, ничто не забыто" як альтернативу "Безсмертного полку". На противагу їм на акцію збиралися вийти ОУНівці Миколи Коханівського з акцією "Смертний полк".

Станом на 11:20 до Парку слави полинув натовп – лунає "Фашизм не пройдет", співають "Этот День победы".

 
фото УП
 

Працівникам поліції довелося провести переговори з групою осіб, які заблокували вхід на територію парку Вічної Слави.

Переговори під Парком Слави
Переговори під Парком Слави
Фото поліції

За даними поліції, колона учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" нараховує близько 3 тисяч осіб.

Над Площею Слави літає гелікоптер.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Київісторіяакціїполіція
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