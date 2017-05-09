Порошенко: Акція "Безсмертний полк" – спекуляція на почуттях людей

Українці є повноправними учасниками перемоги над нацизмом, хоча Росія намагається приписати лише собі перемогу у Другій світовій війні.

Про це заявив президент Петро Порошенко на церемонії принесення військової присяги новобранцям президентського полку та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України, привітавши з Днем перемоги.

"Ми, українці, є повноправними учасниками перемоги над нацизмом. Гіркі спогади про ті роки не полишають нас, дбайливо передаються з покоління у покоління. Свято це є і буде, але ми більше не станемо відзначати його за московським сценарієм", – сказав він.

Президент наголосив, що та війна мала планетарний характер.

"Звичайно, народи колишнього Радянського Союзу воювали разом. Але при всьому цьому війна мала і свій окремий, український вимір, який для нас, беззаперечно, – головний. Його не можна описати лише двома фарбами, чорною та білою, а інших в радянській та російської палітрі – неначе й нема", – додав Порошенко.

"Ми категорично відкидаємо спроби Москви використовувати перемогу над нацизмом в Другій світовій війні для задоволення її реваншистських, імперських та експансіоністських потреб", – заявив він.

За його словами, "Друга світова війна закінчилася 72 роки тому, а Кремль все ще поривається командувати Україною, неначе чотирма українськими фронтами 40-х років минулого століття".

"Сьогодні у Москві під час акції "Безсмертний полк" пообіцяли нести портрети російських бойовиків, яких послали на Донбас вбивати українців; які з мечем до нас прийшли, а тому від меча і загинули. От це і є справжній символ так званої дружби, "дружби" у великих і лукавих лапках", – сказав президент України.

"Акція "Безсмертний полк" – взірець витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Хотілося б, щоб це почули ті українці, які повірили в щирість її організаторів. Адже в Москві придумали її насправді не для того, щоб вшанувати пам’ять захисників… а для того, щоб російській експансії в сусідні країни допомагали не лише живі", – переконаний він.

Акція «Безсмертний полк» – взірець витонченої політичної спекуляції Кремля на почуттях людей pic.twitter.com/rsqpV5c0v6 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 9, 2017

Порошенко також процитував слова Маргарет Тетчер: "Війни стаються, коли агресор відчуває, що може досягти своїх цілей за прийнятну ціну".

"Так було в Україні, коли 2014 року Росія знала, що у нас на той момент нема армії. Але такого вже не може бути в 2017-му, бо Росія відчула, що армія в України є! І "прийнятної ціни" для агресора вже бути не може. Ми наростили м’язи і стали сильнішими", – заявив він.

За словами Порошенка, перемогти, обороняючи свій європейський вибір, – це святий обов’язок перед загиблими українськими воїнами та прийдешніми поколіннями.

Олена Рощенко, УП