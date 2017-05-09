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9 травня в Одесі: Четверо затриманих за символіку радянських часів

Вівторок, 9 травня 2017, 13:18

В Одесі до Хаджибеївського відділення Суворовського відділу поліції було доправлено 2 громадян, які пересувалися містом на автомобілі зі встановленим прапором, на якому зображена символіка радянських часів.

Про це 9 травня повідомили у облуправлінні Нацполіції. 

За даним фактом триває перевірка. 

Окрім того до Приморського відділу поліції доставлено 4 осіб за використання забороненої символіки.

"Усього до приморського ВП для перевірки доставлено 4 чоловіків: пенсіонера в футболці з зображенням радянського символу, чоловіка, який розповсюджував заборонену поліграфічну продукцію, та двох чоловіків, які використовували заборонену символіку", - повідомили у поліції. 

 

 
 

Окрім того під час заходів на Алеї слави з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі між групою громадян з різними політичними поглядами виникла сутичка. 

"Поліцейські не допустили продовження конфлікту. Для з’ясування обставин до Приморського відділу поліції доставлено двох учасників сутички – жінку та 16-річного молодика", - йдеться у повідомленні.

 

Українська правда

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Теми: Одесаполіція
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