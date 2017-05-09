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У Дніпрі сталася бійка через прапори. 15 осіб затримали

Вівторок, 9 травня 2017, 14:29
У Дніпрі сталася бійка через прапори. 15 осіб затримали

У місті Дніпро 9 травня сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними поліції, було два конфлікти: між активістами та представниками соціалістичної партії, від яких вимагали прибрати стяги з колони, а також під час проходження колони Опозиційного блоку.

У результаті було травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу та 6 поліцейських.

 
Фото "Дніпроград"

4 особам медпрацівники надали допомогу на місці події, 4 постраждалих звернулися до лікарні. Двоє поліцейських звернулися до лікарні через ураження, отримані внаслідок розпилення сльозогінного газу.

 

У пунктах попереднього огляду біля Монументу Слави поліцейські вилучили 4 пістолети: 3 травматичних та 1 газовий, 4 ножі, газовий балончик, шило, цвях, пилочку для нігтів та інші предмети.

 
Фото поліції

Юнака, який намагався пронести газовий балончик "Терен-4", доставили до відділення поліції для з’ясування всіх обставин.

Загалом до відділень поліції міста доставлено 15 осіб, яких перевіряють на причетність до сутичок під час масових заходів у Дніпрі.

За фактом хуліганських дій у Соборному відділенні поліції відкрито провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Правоохоронці закликають постраждалих звернутися до поліції.

За даними видання "Дніпроград", після офіційних заходів біля Монументу Слави на алеї проспекту Яворницького виникла "справжня масова бійка", в результаті якої постраждали й ветерани війни.

"Коли представники партії "Соціалісти" вийшли на алею, виявилося, що у них більше червоних прапорів, ніж навіть людей. Шлях колоні заступили нечисленні, але рішучі правдиві ветерани – учасники війни на Сході, які, не розбираючи партійні там прапори чи радянські, зажадали прибрати "червоне ганчір’я", – пише видання.

 

Один із захисників вітчизни закликав припинити "політичний піар" у такий день – і його вдарили кийком по обличчю.

Поліція, аби не допустити зіткнення, відтіснила ветеранів, серед яких мінімум 11 осіб отримали травми, двох забрала "швидка", у одного – критична черепно-мозкова травма, зазначає видання.

Свідки зазначають, що штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях.

 
 
 
 

За словами свідків, поліцейські використовували сльозогінний газ та кийки, а також виривали у людей телефони і били камери, коли їх намагалися зняти.

У результаті "соціалісти" таки склали партійну символіку і пройшли покладати квіти.

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпроакціїполіція
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