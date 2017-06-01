Міноборони РФ назвало причину катастрофи Ту-154 в Сочі

Катастрофа літака Ту-154 під Сочі могла статися через порушення просторового орієнтування командира, це призвело до його помилкових дій при управлінні судном.

Про це повідомили в Міноборони Росії за підсумками розслідування катастрофи, передає російський "Інтерфакс".

"За результатами розслідування встановлено, що причиною катастрофи могло бути порушення просторового орієнтування - ситуаційної обізнаності командира повітряного судна, що призвело до його помилкових дій", - йдеться в повідомленні.

"Не встановлено жодних порушень правил заправки літака паливом в аеропорту міста Сочі або вплив зовнішніх факторів", - відзначили в Міноборони РФ.

"Комісією не виявлено порушень діючих вимог, що стосуються розсадження пасажирів в салоні Ту-154, а також завантаження і центрування вантажу, що перевозиться, вага якого складала 152 кг", - повідомили в Міноборони.

У російському міністерстві сказали, що розслідування авіакатастрофи завершено.

Раніше передбачалося, що катастрофа могла статися через перевантаження: замість нормативних 98 т злітна вага становила понад 110 т.

На літаку Ту-154, що розбився рано вранці 25 грудня, летіли артисти Ансамблю пісні і танцю імені Александрова, які повинні були дати новорічний концерт на російській базі Хмеймім в Сирії. Їх супроводжували знімальні групи Першого каналу, НТВ і "Звезды". Всього загинули 92 людини - 84 пасажира і 8 членів екіпажу.