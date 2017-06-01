Похорон Любомира Гузара відбудеться в понеділок

Похорон Блаженнішого Любомира Гузара, колишнього голови Української греко-католицької церкви відбудеться 5 червня.

Про це повідомляє сайт УКГЦ.

"Архиєрейська Божественна Літургія з Чином похорону Блаженнішого Любомира відбудеться у понеділок, 5 червня 2017 року, об 11.00 у Патріаршому соборі", - сказано в повідомленні.

Гузара поховають в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Але перед цим з 1 по 3 червня заупокійні Архиєрейські Літургії відбудуться в Львові у соборі Святого Юра. у Суботу відбудеться похоронна процесія вулицями Львова і панахида.

1 червня у Львові оголошено днем жалоби у зв'язку зі смертю Любомира Гузара.

У пятницю о 10-й у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, зробить офіційну заяву з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара).