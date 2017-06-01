Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Похорон Любомира Гузара відбудеться в понеділок

Четвер, 1 червня 2017, 08:53

Похорон Блаженнішого Любомира Гузара, колишнього голови Української греко-католицької церкви відбудеться 5 червня.

Про це повідомляє сайт УКГЦ.

"Архиєрейська Божественна Літургія з Чином похорону Блаженнішого Любомира відбудеться у понеділок, 5 червня 2017 року, об 11.00 у Патріаршому соборі", - сказано в повідомленні.

Гузара поховають в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Але перед цим з 1 по 3 червня заупокійні Архиєрейські Літургії відбудуться в Львові у соборі Святого Юра. у Суботу відбудеться похоронна процесія вулицями Львова і панахида.

1 червня у Львові оголошено днем жалоби у зв'язку зі смертю Любомира Гузара.

У пятницю о 10-й у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, зробить офіційну заяву з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара).

"Українська правда" у Threads

Теми: релігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
релігія
Зеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями
В Іраку штурмували посольство Швеції, яка дозволила спалити Коран
Депутати Київщини підтримали заборону УПЦ МП
Останні новини
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
Усі новини...
Реклама: