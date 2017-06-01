Сміття зі Львова скидали по всій Україні, сприяли фіктивні фірми з Дніпра

Тверді побутові відходи зі Львова перевізники скидали у не призначених для цього місцях по всій Україні, хоча на вивезення сміття брали гроші з міського бюджету через фіктивні фірми.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Вона здійснює процесуальне керівництво у провадженні за ч.3 ст.191 ККУ (заволодіння службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами міського бюджету, які призначені для компенсації додаткових витрат на перевезення твердих побутових відходів) і ч.1 ст.205 КК (фіктивне підприємництво).

У ході досудового розслідування з’ясовано, що перевізникам, уповноваженим на вивезення сміття зі Львова, надавали послуги із захоронення відходів низка підприємств у Дніпрі, створених наприкінці минулого року.

Вони не мають відповідних ресурсів, – техніки, полігонів твердих побутових відходів, транспортних засобів, – необхідних для захоронення відходів, не володіють нерухомістю та не мають найманих працівників.

"Засновниками, керівниками та бухгалтерами цих підприємств є особи, які не знали про їх існування, а також особи, які за участь у їх реєстрації отримували гроші", – інформує прокуратура.

За даними слідства, після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі дотепер "перевізники твердих побутових відходів подавали документи від імені фіктивних підприємств про нібито прийняття та захоронення останніми відходів, на підставі чого отримували кошти з міського бюджету Львова".

"Водночас таких послуг фіктивні підприємства не надавали, а перевізники незаконно здійснювали скид твердих побутових відходів у невідведених для цього місцях на всій території України", – заявляє прокуратура.

30 травня 2017 року слідчі Нацполіції і працівники спецпідрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ у Львівській області провели 15 обшуків на території Львівської, Дніпропетровської та Київської областей.

У результаті викрили "осіб, причетних до діяльності фіктивних підприємств", вилучили значний обсяг документації, печатки фіктивних підприємств, листування осіб, які їх створили, та комп’ютерну техніку.

Наразі у кримінальному провадженні призначено судові експертизи, вирішується питання щодо повідомлення винним особам про підозру.

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Олена Рощенко, УП