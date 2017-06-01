Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Філарет: Гузар зупинив боротьбу між православними і греко-католиками

Четвер, 1 червня 2017, 13:42

Колишній глава Української Греко-Католицької Церкви Любомир Гузар за роки свого керівництва налагодив хороші стосунки між православними і греко-католиками.

Про це заявив патріарх Філарет, передає телеканал "112 Україна".

За його словами, на початку 90-х років у Галичині між віруючими цих двох конфесій були конфлікти.

"Він очолював УГКЦ трохи більше 10 років. Саме в його часи налагодилися добрі стосунки між Православною Церквою і УГКЦ, а як ми добре знаємо, на початку 90-х років була жорстока боротьба в Галичині між православними і греко-католиками. Коли став кардиналом Любомир Гузар, то настало примирення", - сказав він.

"Він був глибоко віруючою особистістю, його характер був м'який. Він був лагідний до всіх, що сприяло налагодженню таких хороших відносин", - заявив патріарх Філарет.

Також Філарет нагадав, що заснував з Любомиром Гузаром так звану "Ініціативну групу 1 грудня", щоб закликати громадських діячів, політиків до сприяння примирення в Україні.

Як відомо, 31 травня на 85-му році життя помер глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар.

Любомир Гузар. Людина з янголом на плечі

Теми: Філаретцерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
Філарет
Патріарх Філарет одужав від COVID – церква
У патріарха Філарета запалення легенів
Патріарх Філарет заразився COVID-19
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: