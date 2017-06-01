Філарет: Гузар зупинив боротьбу між православними і греко-католиками
Колишній глава Української Греко-Католицької Церкви Любомир Гузар за роки свого керівництва налагодив хороші стосунки між православними і греко-католиками.
Про це заявив патріарх Філарет, передає телеканал "112 Україна".
За його словами, на початку 90-х років у Галичині між віруючими цих двох конфесій були конфлікти.
"Він очолював УГКЦ трохи більше 10 років. Саме в його часи налагодилися добрі стосунки між Православною Церквою і УГКЦ, а як ми добре знаємо, на початку 90-х років була жорстока боротьба в Галичині між православними і греко-католиками. Коли став кардиналом Любомир Гузар, то настало примирення", - сказав він.
"Він був глибоко віруючою особистістю, його характер був м'який. Він був лагідний до всіх, що сприяло налагодженню таких хороших відносин", - заявив патріарх Філарет.
Також Філарет нагадав, що заснував з Любомиром Гузаром так звану "Ініціативну групу 1 грудня", щоб закликати громадських діячів, політиків до сприяння примирення в Україні.
Як відомо, 31 травня на 85-му році життя помер глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар.