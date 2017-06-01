У Кривому Розі відкликають 11 депутатів міськради

Криворізька територіальна виборча комісія звернеться до центральних органів ВО "Батьківщина" та Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій.

Рішення було ухвалене на засіданні комісії, повідомляє в четвер "Радіо Свобода".

Засіданню комісії передував інцидент з псевдозамінуванням будівлі міськвиконкому.

Як підтвердили в Державній службі надзвичайних ситуацій у місті, увечері в середу до поліції зателефонував невідомий і поінформував, що в будівлі Криворізької міськради, де, зокрема, працює і ТВК, закладена вибухівка.

З будівлі евакуювали близько тридцяти співробітників, вибухових речовин не виявили. Початок засідання ТВК затримався на кілька годин.

У квітні в Кривому Розі розпочався збір підписів за відкликання одразу 11 депутатів міської ради. Збір проводили жителі міста, їх підтримували представники політичних партій – "Укропу", "Самопомочі", "Блоку Петра Порошенка", "Сили людей", БЮТ, Радикальної партії Олега Ляшка.

За словами ініціаторів збору підписів, ці депутати ще на початку каденції були виключені зі своїх партій та фракцій "як такі, що не відстоюють їхні принципи та ідеали", а впродовж року після виборів голосували синхронно з "Опозиційним блоком". Пізніше ініціатори повідомили, що зібрали загалом 45 тисяч підписів і передали їх до ТВК.

3 травня, попри опломбовані двері, з приміщення ТВК, розташованого в будівлі міськради, яке добре охороняється, зникли аркуші з підписами виборців за відкликання депутатів міської ради. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Центральна виборча комісія поінформувала місцеву територіальну виборчу комісію у Кривому Розі про те, що законодавство нічого не каже про перевірку підписів виборців для відкликання депутатів місцевих рад за копіями підписних листів замість викрадених оригіналів.

Наприкінці травня ТВК зібралась на засідання, але тоді не змогла ухвалити рішення ні щодо відкликання 11 депутатів міськради, ні щодо припинення ініціативи щодо відкликання.