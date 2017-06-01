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Петренко радіє: Україна заплатить за російський газ за європейськими цінами

Четвер, 1 червня 2017, 13:49

Україна заплатить Росії за спожитий російський газ, але за європейськими цінами.

Про це на брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"Суд зобов'язав перерахувати платежі з початку 2014 року за газ по ринкових цінах, які складаються на євроринку. Це означає, що період і ера шантажу Росією по ціні на газ завершилась. Україна, як найбільший в минулому покупець газу за 25 років незалежності відстояла економічні і обґрунтовані умови придбання цього товару", - зазначив він і додав, що корупція знищена.

"На нашій території тепер ціна формується за європейськими стандартами, ми маємо величезний потенціал щодо зберігання і транспортування газу", - додав він.

Крім того, за його словами, було скасовано кабальну угоду за принципом "бери, або плати".

"Це означає, що Україну змушували платити за повітря, за те, що ми не використовували. І ці гроші осідали в кишенях людей, які в парламенті "агітують" за народ", - зазначив він.

Він також назвав ще одну складову рішення суду: скасування заборони реекспорту газу.

"Це означає: ти купив, умовно кажучи, хліб. А продавець каже: "Ти цей хліб можеш з'їсти тільки сам, і ні з ким не ділитися, бо я так вирішив", – зазначив Петренко.

Він згадав, що в Росії відмовились коментувати це рішення, бо, мовляв, дуже багато томів у справи. "Хочу сказати: "Учите матчасть!" У резолютивній частині цього рішення чітко написано: "Ви програли і ваша брехня і тиск закінчилися!".

Після того, як Україна подала до Стокгольмського суду, зустрічна вимога "Газпрома" до Нафтогазу становила 47 мільярдів.

Російське видання Коммерсант повідомило, що "Нафтогаз" повинен буде заплатити близько 1 мільярда доларів, хоча за позовом міг втратити 47 мільярдів доларів.

Як відомо, 31 травня вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери, або плати" були повністю скасовані.

Гройсман розповів про катастрофу, яка б сталася через програш "Нафтогазу" у суді.

Українська правда

Теми: газНафтогазГазпромРосія
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