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Комісар Ган: Порошенко планує зміни щодо е-декларування активістів

Четвер, 1 червня 2017, 16:17

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган стверджує, що отримав запевнення офіційного Києва про зміну законодавства щодо електронного декларування.

Про це він заявив на зустрічі з представниками української влади та громадянського суспільства в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської  правди".

"Норма закону про електронне декларування (до бази декларацій осіб, уповноважених на здійснення функцій держави) з боку громадських активістів, членів антикорупційних ГО та членів громадських рад є помилкою", - заявив комісар.

Як відомо, представники ЄС неодноразово наголошували на неприйнятності відповідних змін до закону.

Йоганнес Ган також додав, що отримав запевнення з боку української влади щодо очікуваної зміни даної норми.

"Радий чути, що президент планує виправити її", - наголосив комісар.

Він не уточнив, які саме частини спірного положення будуть виправлені. Варто зазначити також, що рішення про зміну закону має ухвалювати Верховная Рада, але президент має право законодавчої ініціативи щодо його зміни.

Нагадаємо, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

На зустрічі з представниками громадських організацій Порошенко заявив, що законопроект повинен бути підписаний через необхідність врахування інтересів військовослужбовців.

Проте президент підтримав необхідність створення робочої групи за участю представників громадських організацій, АП і депутатів Ради для узгодження змін до відповідного закону.

Як відомо, ЄС розкритикував ухвалені раніше Верховною радою і підписані президентом Порошенком поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Теми: деклараціїПорошенко
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