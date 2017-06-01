САП повторно відправила подання на Дейдея і Лозового в ГПУ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив генпрокурору Юрію Луценко допрацьовані подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового.



Про це він сказав журналістам у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора були підписані документи, я знову направив відповідні подання генеральному прокурору", - сказав Холодницький.

Разом з тим керівник САП не став уточнювати, чи готуються нові подання на зняття недоторканності з інших народних депутатів.



При цьому він висловив здивування тим, що до якості підготовлених подань були висловлені претензії.



"Я підкреслюю, що за станом на минулий понеділок ніяких претензій до якості подань не було. Вони з'явилися пізніше", – сказав Холодницький.



Відповідаючи на запитання про те, чи були внесені зміни в подання, керівник САП сказав:



"Були стилістичні зауваження, ми їх виправили. Питання юридичної наповненості... – процесуальний керівник – прокурор вважає, що для звернення з цією виставою було достатньо інформації".