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АТО: окупанти 28 разів порушили встановлений "режим тиші"

П'ятниця, 2 червня 2017, 07:36

Попри встановлений "режим тиші", підрозділи російсько-терористичних військ продовжили чинити збройні провокації проти позицій ЗС України, 28 разів застосовувавши зброю, у тому числі міномети забороненого Мінськими угодами калібру.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій частині фронту 1 червня зафіксовано найбільше порушень - 18.

Зокрема, вже ввечері під ворожі обстріли потрапили опорні пункти сил АТО, які розташовані в районі Широкиного, Водяного, Чермалика й Талаківки. Ворог використовував гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю. Близько 21.00 бойовики обстріляли оборонні укріплення ЗСУ на підступах до Мар'їнки з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, за темної пори доби на цьому напрямку значно активізувались ворожі снайпери.

Донецький напрямок. Тут було найспокійніше, зафіксовано 2 порушення бойовиками умов невикористання зброї.

Так, ближче до вечора противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції українських воїнів, котрі тримають оборону а районі Зайцевого. А ближче до опівночі проросійські НЗФ застосували 82-мм міномети, автоматичні станкові гранатомети й великокаліберні кулемети під час обстрілу одного з опорних пунктів ЗСУ у південному передмісті Авдіївки.

Луганський напрямок. На цій ділянці минулої доби зафіксовано 8 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї.

Зокрема, після 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти сил АТО в районі Новозванівки та Новоолександрівки. Під кінець доби бандити били зі 120-мм мінометів по позиціях ЗС України біля Кримського, а з мінометів калібру 82 мм - неподалік Кряківки.

Впродовж минулої доби втрат серед бійців Українського війська не було.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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