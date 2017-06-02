У Осмаєва в хребті застрягли кулі, нападнику видалили частину легень
П'ятниця, 2 червня 2017, 08:48
Стан чеченського добровольця Адама Осмаєва після замаху важкий, він перебуває в 17 лікарні Києва.
Про це повідомляє 112 канал.
У Осмаєва переламана ключиця, пробиті легені, також в його хребті застрягли кулі, зазачає телеканал.
У його нападника 4 кульових поранення і видалена частина легень. Більше офіційної інформації поки немає.
Біля лікарні чергують поліцейські, стежать за правопорядком.
Як відомо, 1 червня на Подолі у Києві стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.
Нападник представився журналістом французького видання "Le Monde" і призначив зустріч Окуєвій і Осмаєву. Під час зустрічі він почав стріляти в Осмаєва. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.