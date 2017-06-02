Окуєва розповіла подробиці нападу на неї і чоловіка

Дружина Адама Осмаєва, на якого напали в Києві на Подолі, Аміна Окуєва розповіла подробиці про напад на її чоловіка.

Про це вона розповіла Еспресо.TV.

"Це все було автоматично, просто як одна мить .. почали стріляти .. не по мені .. Відразу ж я вихопила пістолет", - розповідає вона.

Окуєва також розповіла, що вона завжди носить з собою кровоспинний Celox, що допомогло їй надати першу медичну допомогу чоловікові. При цьому, вона додала, що помітила тільки одне поранення у чоловіка.

За її словами, нападник виявився боягузом і після перших її влучень закричав, що здається.

"Він послався на одного відомого в Україні журналіста, сказав, що йому порекомендували мене з Шустер.Live. Оскільки єдиний мій знайомий звідти - це Олексій Стукало, раніше він був гостьовим редактором, – я написала йому смс і попросила підтвердити, і він підтвердив. Потім були інтуїтивні моменти і підозри, я ще раз написала Олексію, щоб він пояснив, звідки вони знайомі", - повідомила вона.

Окуєва сказала, що це вже була четверта зустріч з нападаючим.

"Він так красиво все розписував, що французька редакція хоче зробити цикл інтерв'ю з нами, в зв'язку з тим, що у Франції прийшли нові політичні сили ... Ми якось повелися. Це була наша помилка, не можна розслаблятися", - сказала вона.

За словами Окуєвої, нападник викликав деякі сумніви.

"Але він справляв враження європейської людини, інтелігентної. Дуже добре говорив російською, що мене здивувало. У нього був невеликий іноземний акцент, він пояснив це навчанням в Петербурзі, де здобув журналістську освіту", - сказала вона.

Окуєва також розповіла, що пістолет він дістав з коробки, яку передавав їм як нібито подарунок від редакції.

"Сказав, що це подарунок від редакції, що нам сподобається. Він відкрив коробку, я побачила, що глок (пістолет - УП), а він витягнув його і відкрив вогонь по Адаму", - розповіла Окуева.

Вона уточнила, що вона і Осмаєв сиділи на задньому сидінні, а нападник - на передньому.

Осмаєва підозрювали у підготовці замаху на президента РФ Володимира Путіна.

У лютому 2012 року Осмаєв був затриманий за підозрою в скоєння вибуху в квартирі в Одесі.

Слідчі органи України також підозрювали, що він разом зі спільником готував замах на Путіна.

10 вересня 2013 в Росії був засуджений до 10 років позбавлення волі другий фігурант цієї справи Ілля П'янзін, якого Україна вже екстрадувала в Росію.

Європейський суд з прав людини рекомендував Україні не видавати Осмаєва Росії, після чого Україна вирішила призупинити процес екстрадиції.

Осмаєв також просив політичного притулку в Україні, проте отримав відмову.

Наприкінці серпня 2014 Генпрокуратура скасувала своє рішення про екстрадицію Осмаєва в Росію.

Українська правда