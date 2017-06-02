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Затримано начальника райвідділу поліції Обухова

П'ятниця, 2 червня 2017, 11:33

У справі про спробу викрадення екс-громадянин РФ затриманий начальник Обухівського райвідділу Національної поліції.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, він затриманий у справі про спробу викрадення екс-громадянина РФ.

Вона не уточнила імені поліцейського.

За інформацією УП, це Денис Ярославський.

 

Раніше в п'ятницю генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура і СБУ затримали групу осіб, яка намагалася викрасти колишнього громадянина РФ і переправити його в Росію.

За його словами, до складу групи входив начальник райвідділу поліції.

Українська правда

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Теми: поліція
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