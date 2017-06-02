Затримано начальника райвідділу поліції Обухова
П'ятниця, 2 червня 2017, 11:33
У справі про спробу викрадення екс-громадянин РФ затриманий начальник Обухівського райвідділу Національної поліції.
Цю інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
За її словами, він затриманий у справі про спробу викрадення екс-громадянина РФ.
Вона не уточнила імені поліцейського.
За інформацією УП, це Денис Ярославський.
Раніше в п'ятницю генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура і СБУ затримали групу осіб, яка намагалася викрасти колишнього громадянина РФ і переправити його в Росію.
За його словами, до складу групи входив начальник райвідділу поліції.
Українська правда