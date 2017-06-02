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Офіцерів запасу не будуть примусово відправляти в зону АТО

П'ятниця, 2 червня 2017, 13:01

Міністерство оборони не планує примусово відправляти на службу в район проведення антитерористичної операції покликаних на військову службу офіцерів запасу.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

"Ми постійно наголошуємо на цьому, що військовослужбовці, які будуть проходити службу на офіцерських посадах, в район проведення АТО спрямовуватися не будуть. Це принципова позиція", – сказав він.

За словами Селезньова, в район АТО будуть спрямовувати тільки після укладання офіцером контракту і подання відповідного рапорту.

Крім того, перед тим як відправити цю категорію військових в район АТО, їм влаштують підготовку не менше 3 місяців у навчальних центрах.

Селезньов зазначив, що фактично, такий призов реалізовується в Україні вперше.

Як відомо, 30 травня Міноборони оприлюднило наказ про призов на військову службу офіцерів запасу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили.

"Строкова служба" триватиме 18 місяців.

Призиватися будуть громадяни віком до 43 років, які мають відповідну військову підготовку у військових навчальних закладах (ступінь не нижче бакалавра), але не проходили військової служби.

Після проходження 3-місячної допідготовки призваних офіцерів призначать на посади у військових частинах і підрозділах, які не залучаються в АТО.

У Міноборони вказали, що до призову можуть не потрапити офіцери за результатами професійно-психологічного відбору, військово-лікарської комісії.

Також є низка умов для відстрочки – сімейні обставини, завершення навчання, або за станом здоров'я.

На офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook опубліковано роз'яснення щодо призову.

Теми: АТОармія
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