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Білоруський доброволець в СІЗО Маріуполя оголосив голодування

П'ятниця, 2 червня 2017, 14:33

Білоруський доброволець Ігор Клевко, який з лютого перебуває в Маріупольському слідчому ізоляторі Донецької області за підозрою у викраденні і умисному вбивстві жителя селища Мангуш, оголосив голодування, вимагаючи щодо себе зміни запобіжного заходу.

Про це повідомила білоруській службі "Радіо Свобода" цивільна дружина білоруського добровольця Валентина Соколова.

"Спочатку він погрожував сухим голодуванням, але потім погодився на голодування з водою", –  сказала вона.

За словами Соколової, за час утримання Клевка п'ять разів переводили з однієї камери в іншу, а йому потрібне додаткове обстеження після перенесеної операції на пораненій нозі.

"У нього багато й хронічних захворювань, які загострилися. Але ніякого лікування немає, а в СІЗО пишуть відписки, що все необхідне лікування він отримує", – додала вона.

Адвокати Клевка звернулися до апеляційного суду Донецької області в Маріуполі зі скаргою на подовження арешту до 23 липня. Але судове засідання з цього питання перенесено на 6 червня. Білоруський доброволець не визнає своєї провини.

Зазначається, що Ігор Клевко, більш відомий під позивним "Лев", разом з батальйонами "Донбас" і ДУК "Правий сектор" пройшов майже всі гарячі точки антитерористичної операції на сході України.

Згідно з матеріалами справи, Клевко спільно із добровольцями-українцями, приблизно у другій половині жовтня 2014 року, отримав замовлення "від особи, яку намагається встановити слідство, на викрадення, незаконне позбавлення волі і ліквідацію, тобто умисне вбивство" жителя одного з прилеглих до Маріуполя селища.

Теми: АТОБілоруськримінал
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