Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб блокади пригрозив перекрити залізницю до РФ на Сумщині

П'ятниця, 2 червня 2017, 16:35

Учасники блокади торгівлі з ОРДЛО приїхали на залізничну станцію "Конотоп" Сумської області, щоб приготуватися до перекриття торгівельного сполучення з Росією.

Про це йдеться на відео, розміщеному на Facebook-сторінці "Штабу блокади торгівлі з окупантами".

Як видно на записі, вздовж залізничних колій з вантажними вагонами зібралися біля 20 блокувальників.

Один з них повідомив, що це попереджувальна акція, мета якої - нагадати уряду про обіцянку припинити закупівлю вугілля в Росії.

За словами активіста, тиждень тому Штаб блокади звернувся з вимогою до Кабміну ухвалити постанову про заборону постачання в Україну російського вугілля. Уряд ще має близько тижня, аби це зробити, проте якщо нічого не відбудеться – рух через станцію буде заблоковано.

На станцію також приїхали народні депутати Єгор Соболєв і Семен Семенченко.

Соболєв підкреслив, що "Конотоп" – це ключова станція торгівлі України з Росією.

"Ми хочемо попередити прем'єр-міністра, щоб він почав діяти – заборонив імпорт російського вугілля і обмежив інші способи фінансуванні окупанта", - зауважив він.

Семенченко, у свою чергу, попередив: "Через деякий час спливає ультиматум ветеранів… Ми звертаємося до керівництва країни: давайте не будемо ще раз перевіряти, чи зможуть наші воїни заблокувати щось власноруч", - попередив він.

Водночас депутат Конотопської міськради Тетяна Сизон в інтерв'ю телеканалу "112 Україна" заявила, що блокада може сильно нашкодити місту.

За її словами, оскільки залізниця проходить через центр Конотопа, зупинка вантажних потягів створить екологічну небезпеку для мешканців міста. Тим більше, що тут працюють дитячі оздоровчі табори. Також це паралізує транспортний рух у населеному пункті.

При цьому, як з'ясувалося, депутат не знає, чому активісти планують цю акцію.

Також вона зізналася, що не зустрічалася з учасниками блокади і жодним чином не намагалася зупинити їх або розповісти про вищезгадані небезпеки.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: блокадаРосіявугіллязалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
блокада
Окупанти знову заблокували виїзд із Мелітополя до Запоріжжя – мер
Боррель: Блокада українського зерна Росією – воєнний злочин
Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: