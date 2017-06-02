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Жебрівський: Бойовики обстріляли Мар'їнку, поранено мирних мешканців

П'ятниця, 2 червня 2017, 18:33

Проросійські бойовики у п'ятницю ввечері обстріляли Мар'їнку.

Про це повідомив керівник Донецької ОВЦА Павло Жебрівський.

"Дві міни розірвались у житловому кварталі на вулиці Прокоф'єва. Поранення середньої важкості отримала 20-річна дівчина і 71-річний чоловік. Зараз їх обох доставили в лікарню", - написав він на Facebook.

Водночас українська сторона Спільного центру контролю та координації зазначає, що обстріл стався близько 17-ої години.

"По будинках місцевих мешканців НЗФ ОРДО стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 82 мм мінометів. Одна з мін влучила у житловий будинок по вулиці Прокоф’єва, внаслідок чого 20-річна дівчина та 71-річний чоловік зазнали осколкових поранень. Обох постраждалих доправили до Курахівської лікарні. Їхній стан лікарі характеризують, як задовільний", - сказано у повідомленні.

Згідно із заявою, на місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань будівель наразі уточнюється.

Українська сторона засудила дії НЗФ ОРДО щодо застосування забороненого озброєння по населеним пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

"Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Українська правда

Теми: АТО
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