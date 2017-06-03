Стрілянина на Вінничині: 45 затриманих взято під варту 

У Вінниці обрано міру запобіжного заходу усім затриманим внаслідок стрілянини у н.п. Метанівка.

Про це 3 червня повідомив директор департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало.

"Вінницький міськсуд розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу 45 затриманим за вчинення хуліганських дій у с.Метанівка за ч.4 ст. 296 КК. Усім 45 затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави", - повідомив він.

Як відомо, 31 травня на територію зернотоку у с. Метанівка Вінницької області увірвались близько 20 озброєних чоловіків та почали стрілянину.

Внаслідок інциденту поранень зазнали 6 осіб, правоохоронці затримали понад 40 озброєних чоловіків.

Українська правда