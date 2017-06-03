Ніч у Луцьку: погоня за сином екс-силовика і вибух під дверима підприємця

У Луцьку вночі син колишнього силовика втікав за кермом авто від поліції, при цьому протаранив поліцейські Тойоту Пріус та позашляховика Ісузу.

Всі фото - "Волинські новини"

Як написав активіст "Самооборона Волині" Олександр Ніколайчук у Facebook, молодика з пасажирами затримали, після тривалої погоні по Луцьку, в селі Липини, повідомляють "Волинські новини".

За словами активіста, погоня за автомобілем розпочалася о 3:10 ночі 3 червня.

"Погоня за автомобілем білого кольору, що порушив ПДР та розпочав втечу від патрульних. Зібрав на себе усього разом вісім патрульних автомобілів міста. Круги по Луцьку: Київський майдан, Відродження, Теремнівська, с. Липини, Молоді, Гордіюк, Ківерцівська, с. Прилуцьке, с. Липини, там і затримано. Під час переслідування протаранив поліцейські Тойоту Пріус та позашляховика Ісузу", - написав Ніколайчук.

Молодиків затримали. Вони, зі слів самооборонівців, найімовірніше перебували у стані наркотичного сп’яніння.

Ніколайчук додав, що батько водія – колишній співробітник силового підрозділу.

Як повідомляє Волинь24, затриманий у ніч на суботу водій, мешканець села Липини Андрій Бутовець зізнався, що перед тим, як сісти за кермо, вживав пиво і коньяк. Водій пояснив, що втікав, бо злякався.

При цьому, як пише видання, його адвокат Анатолій Вічинюк стверджує, посилаючись на результати медичної експертизи, що він не був у стані алкогольного сп'яніння.

Разом з тим, ВолиньPost повідомляє, що в Луцьку вночі біля дверей будинку місцевого підприємця пролунав вибух.

За даними видання, вибух стався під ранок на вулиці Набережній. Внаслідок нього дзвеніли шибки, прокинулися сусіди та спрацювала сигналізація в автомобілях.

За попередніми висновками, вибухнув саморобний пристрій. На місці події працюють правоохоронці.