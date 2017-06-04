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Лондон: наїзд на пішоходів і різанина, є жертви

Неділя, 4 червня 2017, 01:06
Лондон: наїзд на пішоходів і різанина, є жертви

В Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталися напади з ножем, постраждали щонайменше 5 осіб, є загиблі

Про це повідомляє BBC.

Репортер BBC Холі Джонс, яка була на мосту у момент інциденту повідомила, що  мікроавтобус, який скоїв наїзд, "ймовірно, рухався зі швидкістю 50 миль на годину". Білий мікроавтобус вилетів на тротуар і наїхав на перехожих, близько 5 або 6 осіб поранено.

Вона також бачила, що поліція заарештувала одну особу. Чоловік був в наручниках і без сорочки. Повідомляється також, що ще троє підозрюваних розшукуються.

На місці перебуває озброєна поліція і карети швидкої допомоги. Рух по мосту перекритий в обидва боки.

При цьому, як повідомляє Reuters, свідки бачили трьох людей з ножовими пораненнями, ймовірно, з порізами на горлі.

У поліції Лондона заявили, що вирішують проблему з інцидентом на мосту, про подробиці не повідомляється. Згодом правоохоронці підтвердили, що є більше ніж одна жертва.

Правоохоронці також повідомили про інцидент на ринку Боро-маркет, який знаходиться неподалік. Туди вже виїхала озброєна поліція. Як повідомляється, саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем.

Також поліція отримала повідомлення про інцидент в районі Воксхолл.

Теми: Велика Британія
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