Лондон: наїзд на пішоходів і різанина, є жертви

В Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталися напади з ножем, постраждали щонайменше 5 осіб, є загиблі

Про це повідомляє BBC.

Репортер BBC Холі Джонс, яка була на мосту у момент інциденту повідомила, що мікроавтобус, який скоїв наїзд, "ймовірно, рухався зі швидкістю 50 миль на годину". Білий мікроавтобус вилетів на тротуар і наїхав на перехожих, близько 5 або 6 осіб поранено.

Вона також бачила, що поліція заарештувала одну особу. Чоловік був в наручниках і без сорочки. Повідомляється також, що ще троє підозрюваних розшукуються.

На місці перебуває озброєна поліція і карети швидкої допомоги. Рух по мосту перекритий в обидва боки.

More Police at scene, helicopters and civil police #LondonBridge pic.twitter.com/8UbG8XscY0 — Kaine Pieri (@PieriKaine) June 3, 2017

При цьому, як повідомляє Reuters, свідки бачили трьох людей з ножовими пораненнями, ймовірно, з порізами на горлі.

У поліції Лондона заявили, що вирішують проблему з інцидентом на мосту, про подробиці не повідомляється. Згодом правоохоронці підтвердили, що є більше ніж одна жертва.

Правоохоронці також повідомили про інцидент на ринку Боро-маркет, який знаходиться неподалік. Туди вже виїхала озброєна поліція. Як повідомляється, саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем.

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 червня 2017 р.

Також поліція отримала повідомлення про інцидент в районі Воксхолл.