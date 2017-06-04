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Суд виправдав екс-мера Стаханова, який проводив "референдум" - журналіст

Неділя, 4 червня 2017, 14:55
Суд виправдав екс-мера Стаханова, який проводив референдум - журналіст

Суд виправдав екс-мера Стаханова Юрія Борисова, заарештованого в 2014 році за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

"Незважаючи на наявні докази, документи та відео - скатали черговий договірняк", - вважає журналіст.

Він зазначив, що Борисов був одним з трьох мерів, заарештованих за сепаратизм. На даний момент під вартою залишаються тільки Неля Штепа зі Слов'янська і Володимир Слєпцов з Дзержинська (Торецька).

"Решта мерів, які проводили референдум, взагалі не мають проблем із законом і продовжують займати свої посади. Виходить, що антиконституційний референдум провели, тисячі людей загинули, але ніхто не винен", - написав Казанський.

Як відомо, затриманого мера міста Стаханів Юрія Борисова звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Правоохоронці встановили, що мер Стаханова співпрацював з представниками колишньої влади, а також деякими діючими депутатами від "Партії регіонів".

За їхньої підтримки Борисов організував і забезпечив проведення в Стаханові незаконного референдуму 11 травня щодо відокремлення Луганської області від України.

Раніше зазначалося, що Борисов співпрацює зі слідством з питань організації проведення та фінансування референдуму щодо створення "Луганської народної республіки".

Українська правда

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Теми: сепаратизм
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