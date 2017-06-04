У тисняві в Турині постраждали понад 1,5 тис. осіб

Внаслідок тисняви ​​на центральній площі у Турині (Італія) постраждали понад 1,5 тис. осіб.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на західні ЗМІ.

За останніми даними, стан трьох постраждалих оцінюється як критичний.

Прокуратура Турина почала розслідування обставин події.

Раніше повідомлялося, що через тисняву, яка виникла під час масового перегляду матчу Ліги чемпіонів між клубами "Ювентус" та "Реал Мадрид", постраждали понад 1000 осіб.

Тиснява виникла напередодні пізно ввечері на площі Сан-Карло, де зібралися уболівальники футбольного клубу "Ювентус".

Тисячі присутніх дивилися на встановленому на площі гігантському екрані гру "Ювентуса" з "Реалом" у фінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА, коли в центрі натовпу раптом розірвалися петарди. Звуки, які пролунали, сприйняли як вибухи чи постріли, після чого у натовпі почалася паніка.