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УГКЦ проголосила Гузара всенародним молільником за мир в Україні

Неділя, 4 червня 2017, 19:16

УГКЦ проголосила Любомира Гузара всенародним молільником за мир в Україні.

Про це 4 червня заявив глава УГКЦ Святослав Шевчук у Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Христового на проповіді під час Архієрейської Божественної літургії.

"Для нас це свято Трійці є особливим, між нами спочиває наш патріарх Любомир. Блаженніший Любомире, ми тебе вчора проголосили всенародним молільником за мир в Україні, молільником не на землі, а на небесах", - зазначив Святослав.

Як зазначив президент Петро Порошенко, Гузар "був справжнім нащадком Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого, видатним українцем, великим християнином та унікальною особистістю". 

"Колишній предстоятель УГКЦ кардинал Любомир Гузар відігравав надзвичайно важливу роль не лише для Української греко-католицької церкви, не тільки для всієї нашої держави, а й для всього світового українства... Для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова. Багатогодинні розмови і зустрічі з ним заряджали, незважаючи нібито на зовнішню неміч, твердим оптимізмом", - зазначив президент. 


 

Як відомо, Любомир Гузар помер 31 травня у Княжичах під Києвом. 4 червня тіло верховного архієпископа-емерита УГКЦ після прощання у Львові привезли до Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, де усі охочі мають змогу попрощатися з Блаженнішим.

Погребіння Любомира Гузара відбудеться 5 червня у крипті Патріаршого собору. 

Укрінформ

Теми: церква
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