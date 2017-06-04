Лондон: Внаслідок теракту 21 потерпілий - у критичному стані
Внаслідок нападу у Лондоні щонайменше 21 потерпілий перебуває у критичному стані, загалом стаціонарного медичного лікування потребують 36 осіб.
Такі дані оприлюднили у міністерстві охорони здоров'я Великобританії, повідомляє DW.
Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей відвідала декого з потерпілих, які перебувають у лікарнях в південній частині Лондона.
Глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що серед потерпілих від теракту є двоє громадян ФРН.
За його даними, один з постраждалих німців зазнав вкрай серйозних травм, наразі німецькі спецслужби та правоохоронці тісно співпрацюють з британськими колегами.
Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано.
Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб.
За словами глави МВС Британії, виконавці теракту були радикальними ісламістами.