РФ посилює репресії проти кримських татар - Чубаров

Росія посилює репресії проти кримських татар попри рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення діяльності Меджлісу у анексованому Криму.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив нардеп, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Вони (репресії) лишаються системними, збільшуються. Ніяких проявів того, що окупанти хоча б озираються на те рішення (ООН), яке з'явилося. Парадокс щодо рішення Міжнародного суду ООН. Не виконати це рішення Росія не може, вона не тільки є стороною процесу, вона зобов'язана і знала про це, коли погодилася на цей суд. Але виконувати це рішення вона теж не буде, і вони (РФ) шукає якийсь вихід, щоб не виконувати його", - зазначив Чубаров.

Також, на його думку, Росія не виконуватиме рішення ЄСПЛ щодо недотримання на півострові прав людини.

"Конституційний суд (РФ) дав їм можливість за рішенням Верховного суду Росії - рішення, яке приймається Європейським судом з прав людини і нібито суперечить законодавству РФ, - вони його виконувати не будуть", - зазначив Чубаров.