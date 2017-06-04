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Розслідування: Росія втручається у політику Македонії та Балканів

Неділя, 4 червня 2017, 23:37

Офіцери Служби зовнішньої розвідки та ГРУ РФ спільно із співробітниками посольства РФ намагалися впливати на внутрішню політику Македонії та інших балканських країн, щоб не допустити їх вступу в НАТО та просувати інтереси РФ.

Про це йдеться у розслідуванні OCCRP, що базується на архівах з секретних звітів на основі прослуховування телефонних переговорів, зовнішнього спостереження та даних джерел.

Документи було передано журналістам-розслідувачам джерелами в уряді Македонії на умовах анонімності. 

У звіті на ім'я керівника Служби безпеки і контррозвідки Македонії Володимира Атанасовскі зазначається, що протягом останніх 9 років Македонія перебуває "під впливом найсильнішої і руйнівною пропаганди, а також діяльності розвідувальних служб, яка здійснюється через посольство РФ". 

За даними розвідки, почесні консульства Росії у містах Бітола та Охрід діють як розвідувальні бази.

"РФ використовує методи "м'якої сили" як частину стратегії з ізолювання Балкан від впливу Заходу. Крім того, російська зовнішня політика перебуває в тісній взаємодії з енергетичною стратегією, мета якої - отримати контроль над стратегічними енергетичними ресурсами країни", - зазначено у звітах.

На думку розвідки, кінцева мета цього плану - "зробити Македонію повністю залежною від російської політики". 

"Реалізацією стратегії РФ у Македонії займаються три офіцери СЗР,  які отримують вказівки зі штабу у Белграді та 4 співробітники ГРУ зі штабом у Софії (Болгарія). Їхня діяльність координується через посольство Росії у Скоп'є (Македонія)", - йдеться у документах. 

Також контррозвідники вказують у звітах імена кореспондентів російської агенції ТАСС та представників Росспівробітництва як агентів російських спецслужб. 

За повідомленнями розвідки, російські агенти протягом багатьох років займалися вербуванням колишніх і діючих співробітників македонської армії і поліції, щоб створити критичну масу людей з військовою підготовкою і у  потрібний політичний момент використовувати їх в російських інтересах. 

Зазначається, що представники РФ також намагалися вплинути на редакційну політику і пропонували кошти македонським ЗМІ, які особливо підтримує албанська меншина, щоб просувати російську політику в країні.

В одному зі звітів контррозвідки переказується розмова від 7 квітня 2017 року між послом РФ Олегом Щербаком і співробітником МЗС Македонії.

Судячи з документу, посол РФ заявляє колезі, що метою Росії є "створення смуги нейтральних країн на Балканах" - Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Македонії та Сербії.

Також Щербак нібито висловлював претензії щодо недостатньої підтримки російської політики у Македонії та заяв РФ про "закордонне втручання" у внутрішньополітичні процеси в країні.

Щербак допускав, що якщо македонська влада не почне публічно підтримувати Кремль, це призведе до згортання економічного і дипломатичного співробітництва.

"Спільні дії Росії та Сербії призвели до складної політичної кризи у Македонії: протистояння основних партій, яке закінчилося заворушеннями у парламенті ... Також внаслідок зусиль "російських агентів" Македонія не приєдналася до західних санкцій щодо РФ у 2014 році через війну на сході України - македонська влада тоді заявляла, що санкції сильно вдарили б по економіці країни", - йдеться у звітах.

Російські дипломати відмовилися відповідати на питання OCCRP, коментарів російської влади і спецслужб також не надійшло.

Нова газета

Теми: пропагандаРосіяНАТО
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