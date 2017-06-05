Росія і Білорусь готуються до єдиного міграційного та візового простору

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про формування єдиного міграційного та візового простору на території Росії і Білорусі.

"Уже погоджений і виноситься на затвердження Ради міністрів Союзної держави план заходів щодо формування єдиного міграційного простору на найближче триріччя", - сказав Лавров на прес-конференції зі своїм білоруським колегою.

За його словами, в цьому плані відображені основні елементи, які дозволяють рухатися і до формування єдиного візового простору.

"Більше того, ми завершуємо узгодження міжурядової угоди, яка (...) буде присвячена взаємному визнанню віз і узгодженню дій, які пов'язані з в'їздом іноземних громадян і осіб без громадянства на територію держав-учасниць договору про Союзну державу", - додав він.

Інтерфакс