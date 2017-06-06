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Саудівська Аравія закрила телеканал "Аль-Джазіра"

Вівторок, 6 червня 2017, 00:39

Саудівська Аравія закрила місцевий офіс і відкликала ліцензію на мовлення Катарського інформаційного каналу Аль-Джазіра.

Про це пише AFP.

Міністерство інформації Саудівської Аравії звинуватило  телеканал у підтримці "терористичних груп" і повстанців в Ємені, після того, як Ер-Ріяд і деякі з його союзників, включаючи Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Катаром через звинувачення влади цієї країни в підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Братів мусульман".

Як повідомлялося, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром. Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.

Крім того Єгипет оголосив про припинення авіасполучення з Катаром.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саудівська АравіяЗМІ
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