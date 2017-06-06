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Білий дім: Трамп не блокуватиме допит Комі в Сенаті

Вівторок, 6 червня 2017, 01:32

Президент США Дональд Трамп не скористається правом блокувати заплановане свідчення колишнього директора ФБР Джеймса Комі в Конгресі.

Про це заявив Білий дім, повідомляє Reuters.

"З метою полегшити швидке і ретельне вивчення фактів, в комітеті Сенату з розвідки, президент Трамп не затверджуватиме виконавчий привілей щодо запланованого свідчення Джеймса Комі", - повідомила журналістам прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Комі вів розслідування ФБР щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США в минулому році, поки Трамп не звільнив його в минулому місяці.

Президент може застосовувати привілей для запобігання розголошенню інформації державними службовцями.

Якби Трамп скористався таким правом щодо Комі, то він би, ймовірно, створив би враження, що адміністрація прагне приховати інформацію про розслідування зв’язків з Росією.

Нагадаємо, колишній глава ФБР Джеймс Комі 8 червня надасть свідчення перед комітетом Сенату з питань розвідки щодо його звільнення та можливих зв’язків кампанії Трампа з Росією у рамках розслідування комітету щодо втручання РФ в американські вибори.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп міг звільнити Комі через активізацію розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США.

Згідно з доповідною запискою Комі, в лютому Трамп під час зустрічі з Джеймсом Комі, який на той момент був директором ФБР, нібито попросив припинити розслідування щодо відносин екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна з Росією.

Теми: ТрампСШАРосія
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