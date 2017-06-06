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Найєм: ВККС може "протягнути" недобросовісних суддів на посади у Верховному суді

Вівторок, 6 червня 2017, 02:11

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України може проігнорувати факти недобросовісності кандидатів і рекомендувати їх до призначення новими суддями Верховного суду.

Про це народний депутат Мустафа Найєм написав у facebook.

6 червня відбудеться перше пленарне засідання ВККС, під час якого Комісія у повному складі розглядатиме висновки Громадської ради доброчесності (ГРД). Між тим, як зазначив депутат, Комісія зможе подолати вето громадськості, зібравши 11 голосів із 16.

"Таким чином, Комісія може проігнорувати факти недоброчесності кандидатів і рекомендувати їх до призначення новими суддями Верховного суду. Голосування буде таємним - громадськість може не дізнатися, хто з членів ВККС "протягнув" своїх хлопців у Верховний Суд", - написав Найєм.

Найєм нагадав, що Громадська рада доброчесності при ВККС була створена для забезпечення участі громадськості в реформі судової системи. Зокрема, шляхом участі в відборі і оцінці суддів. Завдяки нормі закону про Вищу раду правосуддя, Громадська рада отримала достатньо повноважень, щоб її негативні висновки стали вагомим фактором при прийнятті на роботу нових суддів.

Наприкінці травня завершилися співбесіди із кандидатами, але за їхніми результатами Комісія відсіяла лише 25 кандидатів із негативними висновками ГРД. Щодо решти 140 (а це понад 80%) Комісія прийматиме рішення на пленарних засіданнях.

Теми: Верховний суд
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