Рада відклала розгляд призначення омбудсмена

Верховна Рада відклала розгляд призначення уповноваженого парламенту з прав людини до завершення спеціальної перевірки щодо кандидатів.

Про це на засіданні погоджувальної ради 6 червня повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передають "Українські новини".

"Виникли перешкоди для розгляду цього питання. Зокрема, під час проходження спецперевірки НАЗК (Національне агентство з запобігання корупції) звернулося з проханням дати більше часу для перевірки всіх кандидатів", – сказав він.

За словами спікера, питання призначення омбудсмена буде розглянуто після того, як НАЗК надасть відповідні висновки.

Раніше парламент планував у вівторок, 6 червня, розглядати призначення уповноваженого.

Читайте також Вибори омбудсмена: "одобрямси" кандидатів і договорняки владних фракцій