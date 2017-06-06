Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики не пустили ОБСЄ до схованки важкого озброєння

Вівторок, 6 червня 2017, 11:14

Терористи ОРЛО відмовились пускати патруль ОБСЄ до шахти, де можуть ховати важке озброєння.

Про це йдеться у звіті моніторингової місії за 2-4 червня.

"2 червня, уточнюючи інформацію про можливу наявність важкого озброєння у підконтрольному "ЛНР" м. Зимогір’я (27 км на захід від Луганська), спостерігачі не змогли потрапити на територію шахти "Черкаська" через заборону доступу з боку начальника служби безпеки шахти й озброєного члена "ЛНР", - кажуть спостерігачі.

За їхніми словами, всередині та зовні приміщень шахти вони помітили шістьох членів "ЛНР" у формі військового типу, принаймні четверо з них були озброєні.

Як повідомлялося, минулої доби проросійські НЗФ 77 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, а також вкотре обстрілювали й житлові квартали прифронтових населених пунктів. Серед іншого застосували "Град".

Українська правда

Теми: ОБСЄАТОДонбасзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: