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Стало відомо, чому лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію

Вівторок, 6 червня 2017, 15:13

Лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію, оскільки компанія-судновласник продала його.

Про це "Українській правді" повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

За інформацією джерела, судно в Ізмаїлі було оформлено для виходу за кордон. Після цього корабель попрямував до Молдови в порт Джурджулешти. Там компанія судновласник "Червона рута" продала судно. Із Молдови судно вже під прапором Белізу прямує до Росії в порт Ростова-на-Дону.

 
 
Генерал Ватутін прямує до Ростова після продажу
marinetraffic.com

У коментарі «УП» директор з продажу компанії «Червона Рута» Леся Богуславська зазначила, що "Генерал Ватутін" цього року взагалі в рейс із туристами не виходив. «Цього року "Генерал Ватутін" з туристами не працював, як і три попередні роки», - зазначила вона.

У свою чергу видання РБК з посиланням на Юрія Соколова, президента круїзної компанії "Червона Рута", яка володіла теплоходом, доповідає що теплохід був перепроданий іншій компанії на Сейшельських островах.

"Корабель 3,5 року не експлуатувався. Був свого часу придбаний як інвестиція і як інвестиція цього року був перепроданий іншій компанії на Сейшельських островах", - сказав Соколов. За його словами, теплохід не повинен був зупинятися в Одесі - "новий господар дав команду йти на Ростов".

Соколов розповів, що "Генерал Ватутін" рушив з Києва в Херсонський порт 25 травня, щоб оформити там документи про його продаж. Після Херсону теплохід відправився в Ізмаїльський морський порт - там документи дооформили. Зараз, за ​​його словами, на борту теплохода перебуває тільки екіпаж, а пасажирів на борту не було з вересня 2013 року.

Інформацію про те, що теплохід направляється в Росію, підтвердив головний редактор Cruise Inform Михайло Архипов. "Я знаю, що відбувається на судні - воно йде в Росію. За умовами договору з новим власником я не можу назвати компанію, яка його купила. Для російського круїзного ринку це буде не просто новина року, а сенсація", - розповів Архипов. За його словами, судно перейшло під офшорний прапор "черговий бананової республіки", оскільки це спрощує реєстрацію та оподаткування, "але сам власник з Росії".

Українська правда

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Теми: корабліЧорне море
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