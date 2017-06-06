Тимошенко показала запис, де Ляшко молить Бога за її президентство

Нардеп Юлія Тимошенко продемонструвала Верховній Раді відеозапис, на якому у 2013 році депутат Олег Ляшко молить Бога, щоб її звільнили з в'язниці і обрали президентом.

"Я молю Бога, щоб Тимошенко була звільнена (із в'язниці – ред.) сьогодні. Це достойна людина, достойний лідер, яка достойна керувати нашою державою. Я не провидець, але я впевнений, що вона буде президентом", - каже Ляшко з екрану планшета, який на трибуну парламенту винесла лідерка "Батьківщини".

Це сталося після того, як головний "радикал" різко розкритикував Тимошенко і її газові контракти із "Газпромом", підписані в 2009 році, звинувативши лідера "Батьківщини" в тому, що через ці додговори Україна втратила близько 30 млрд доларів.

"Янукович вже пішов, а наступними в політичне небуття мають піти Тимошенко і Порошенко", - підсумував він свою тираду.

Як відомо, наприкінці травня були повністю скасовані вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати". Ці вимоги містяться в угоді між компаніями, яку в 2009 році в якості прем'єр-міністра підписала Юлія Тимошенко.

Євген Кізілов, УП