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У Богданівці бойовики випустили 16 снарядів з "Града" – штаб АТО

Вівторок, 6 червня 2017, 14:59

На маріупольському напрямку по всьому фронту бойовики застосовують великокаліберну зброю.

Про це на брифінгу 6 червня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"По всьому фронту від Красногорівки до Азовського моря ворог застосовує великокаліберне озброєння", – сказав полковник.

Зокрема, за словами Мотузяника, у Богданівці Волноваського району противник випустив по позиціях сил АТО 16 реактивних снарядів з "Града" та кілька мін.

У Павлополі ворожі міни та снаряди влучили в будівлю місцевої школи, завдавши споруді серйозних руйнувань. Також пошкоджено приміщення відділу ДПСУ.

Крім того, осколками від ворожих снарядів перебиті газопостачальна труба, електропровід та водопровід. Один з снарядів, випущених бойовиками, не розірвався, і був згодом знешкоджений групою розмінування ДСНС.

 

У Красногорівці мінами окупантів пошкоджено 2 будинки: в одному вибиті шибки та посічено осколками фасад, у другому – пошкоджено ворота.

Мотузяник наголосив, що українські війська відкривають прицільний вогонь у відповідь, щоб угамувати окупантів.

Українська правда

Теми: АТОтероризм
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