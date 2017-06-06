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США ще не визначились, кого протиставити Суркову в переговорах по Україні

Вівторок, 6 червня 2017, 17:14

Рішення про відновлення переговорів щодо України, які за колишньої адміністрації США відбувалися між помічником президента РФ Владиславом Сурковим і колишнім заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд, наразі не прийнято.

Про це повідомив посол США в РФ Джон Теффт, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рішення наразі не прийнято, держсекретаря (Рекса Тіллерсона - ред.) запитували, але і він не зміг відповісти на це запитання", - сказав Теффт журналістам у Москві, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу".

Посол також зазначив, що поки незрозуміло, хто зміг би зайняти місце Нуланд у цих переговорах.

Як повідомлялося 30 травня, Москва готова почати двосторонні переговори з Вашингтоном з приводу України.

28 травня у виданні The Washington Post з посиланням на американських офіційних осіб та експертів зазначали, що США хочуть перезапустити переговори з РФ щодо України.

За інформацією видання Reuters з посиланням на слова трьох колишніх лідерів донбаських бойовиків, високопоставлений помічник президента РФ Владислав Сурков визначає внутрішню і кадрову політику ОРДЛО.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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