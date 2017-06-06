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РФ відповість тим самим, якщо Україна введе візи для росіян – Лавров

Вівторок, 6 червня 2017, 17:55

Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва.

Про це заявив глава МЗС Сергій Лавров, виступаючи в Балтійському федеральному університеті імені Канта, передає російське агентство "РИА Новости".  

"Якщо буде візовий режим, звичайно, ми відповімо візовим режимом", - сказав Лавров.

Раніше Пєсков заявляв, що в разі введення Україною візового режиму з Росією вона ж сама і постраждає.

12 квітня лідер фракції НФ Максим Бурбак закликав Верховну Раду ввести візовий режим для громадян Російської Федерації.

У жовтні 2016 року міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявізи
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