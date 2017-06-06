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У Росії вигадують клятву для охочих стати громадянами країни

Вівторок, 6 червня 2017, 18:58

Робоча група з підготовки тексту клятви або присяги для отримання громадянства РФ створюється в Держдумі.

Про це ТАСС повідомив глава комітету палати з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков.

"Створюється робоча група, в яку входитимуть представники різних фракцій. Очолить її (лідер фракції "Єдиної Росії") Володимир Васильєв, туди увійде також ваш покірний слуга. Ми будемо готувати клятву або присягу (для прийому до громадянства РФ) лаконічну, але зрозумілу і чітку", - повідомив він.

За словами Крашеніннікова, з тексту присяги "має бути зрозуміло, що людина, вступаючи до громадянства, буде дотримуватися Конституції РФ, прав і обов'язків громадянина РФ".

Глава комітету додав, що "ця клятва буде внесена в закон про громадянство РФ".

Раніше президент Росії Володимир Путін на зустрічі зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним запропонував подумати над введенням церемонії присяги для тих, хто вступає до громадянства РФ.

Теми: Росія
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