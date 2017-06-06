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Екс-нардеп: У Донецьку зник безвісти український журналіст

Вівторок, 6 червня 2017, 20:19

Колишній нардеп Єгор Фірсов повідомляє, що журналіст і письменник Станіслав Васін зник безвісти в Донецьку.

Про це він написав на Facebook.

"Швидше за все, його схопили бойовики. При цьому його аккаунт в Фейсбуці активний, з нього відправляють повідомлення і розміщують пости. Швидше за все, з нього пише не Стас, бо на телефон він не відповідає. Родичі не можуть його знайти, зв'язку з ним немає. Велике прохання - будьте обережні ", - зазначив політик.

Крім того, за словами Фірсова, в квартирі Стаса Васіна присутні сліди злому і обшуку.

"Весь цей час Станіслав перебував на непідконтрольній території, бо вважав за свій обов'язок залишатися в центрі подій і писати про те, що там відбувається. На ризики не зважав, хоча і усвідомлював чим це загрожує", - додав нардеп.

У той же час, за інформацією Української правди, журналіст повинен був відправити черговий матеріал з окупованого Донецька до вечора 6 червня, проте не зробив цього.

Останнє повідомлення на Facebook Васіна було опубліковано кілька годин тому, проте на коментарі журналіст не відповідає.

За інформацією УП, журналіст зник орієнтовно у суботу.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІДонецьк
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