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У США звинуватили хакерів РФ в атаках на Чорногорію

Середа, 7 червня 2017, 03:45

Американська компанія FireEye, що спеціалізується на комп'ютерній безпеці, заявила, що хакери, пов'язані з російською розвідкою, атакували комп'ютери в Чорногорії на початку цього року.

Про це повідомляє The Hill.

Відзначається, що до атак ймовірно причетна хакерська група APT28, яка, як вважають, порушили вибори в США в 2016 році.

Також повідомляється, що приводом для атаки став вступ Чорногорії до НАТО.

"Розширення НАТО часто розглядається як загроза безпеці з боку Російської Федерації, і заявка Чорногорії на членство сильно оскаржувалася Росією і проросійськими політичними партіями в Чорногорії. Ймовірно, ця діяльність є лише частиною зусиль APT28 по атакам на різні держави-члени НАТО, а також на саму організацію", - сказав віце-президент і головний технічний директор FireEye Тоні Коул.

Відзначимо, що хакерська група APT28 також відома як Fancy Bear і Sofacy.

Раніше, в квітні, Чорногорія звинуватила РФ в маніпуляціях і інформаційній війні.

Теми: РосіяхакериЧорногорія
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