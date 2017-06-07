Доба в АТО: Бойовики посилили обстріли, 8 військових ЗСУ поранені

За минулу добу в зоні АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті вісім українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Російсько-терористичні бандформування знову підвищили свою вогневу активність вздовж усієї лінії зіткнення. Не припиняють загарбники все частіше застосовувати й озброєння, заборонене Мінськими угодами", - йдеться в повідомленні.

На Приморському напрямку терористи били 25 разів.

Найчастіше вони обстрілювали Чермалик, застосовуючи міномети калібру 120 мм і один раз реактивну систему залпового вогню.

Також українські укріплення поблизу Водяного, Широкиного, Гнутового, Тарамчука, Павлопіля, Новотроїцького та Мар'їнки були обстріляні зі стрілецької зброї, гранатометів, 82-мм мінометів і озброєння БМП.

На Донецькому напрямку було 28 обстрілів.

Тут були обстріляні Авдіївка, Кам'янка, Верхньоторецьке, Новгородське, Зайцеве, Новолуганське і Троїцьке. Бойовики били зі стрілецької зброї, гранатометів різних модифікацій, мінометів калібру 82 мм і 120 мм.

"Ввечері бандити здійснили два потужних обстріли позицій сил АТО, які розташовані поблизу Троїцького, з ствольної артилерії калібру 122 мм, 120 мм мінометів, танкових гармат та засобів ураження меншої потужності", - йдеться в повідомленні.

Також вчора бойовики обстріляли Новолуганське із зенітної установки ЗУ-23-2.

На Луганському напрямку зафіксовано 32 обстріли.

"Зокрема, в районі Кримського та Новтошківського бойовики здійснили декілька потужних обстрілів зі 120-мм мінометів та потужний артилерійських систем калібру 122 й 152 мм. Під мінометні обстріли також потрапили воїни ЗС України, котрі тримають оборону поблизу Новоолександрівки, Трьохізбенки, Попасної Троїцького, Катеринівки й Новозванівки. Використовуючи легше озброєння, бандити вдавались до провокацій в районі станції Донець та Станиці Луганської", - заявили в штабі.