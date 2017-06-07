Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман доручив Авакову "витрясти душу" зі схемників в регіонах

Середа, 7 червня 2017, 11:57

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові МВС Арсену Авакову провести низку перевірок в регіонах для виявлення махінацій у сфері землеустрою та будівництва.

Він це зробив у середу на щотижневому засіданні уряду.

"Що стосується земельних оборудок, Арсен Борисович, я би Вас попросив дати окреме доручення підрозділам Національної поліції, які займаються економікою, по всій країні ретельно почати відпрацьовувати всі оборудки", - звернувся голова уряду до міністра внутрішніх справ.

Прем'єр підкреслив, що це має бути "серйозне відпрацювання". "Ви працюєте в плановому режимі, а треба зробити серйозне відпрацювання, щоб перевернути там усіх тих, хто дозволяє собі нечесно, непрозоро управляти земельними ресурсами на територіях", - наголосив він.

Прем'єр також нагадав, що в рамках децентралізації майже всі архітектурно-будівельні інспекції перейшли на рівень органів місцевого самоврядування, і зазначив, що в сфері будівництва також є зловживання.

"З одного боку питання щодо адаптації європейських норм… Не можуть міста обслуговувати інтереси забудовників. Середовище має бути комфортним для людей. Але іноді у нас нехтують нормами і на це всі очі закривають і багато де виникають зловживання в цьому питанні. Тому я би просив, Арсен Борисович, таке ж доручення по земельних оборудках і таких же оборудках в сфері будівництва. Витрясти душу цим ГАСКам (держінспекціям з архітектурно-будівного контролю –ред.), щоб жодних схем не було", – сказав прем'єр.

"Якщо в них є душа", – відповів на це Аваков.

"Ну тоді знайдіть і витрясіть", – наголосив Гройсман.

Євген Кізілов, УП

Теми: земляГройсманКабінет міністрівАваковполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
земля
Депутати готуються скасувати право постійного користування державними с/г землями
Арештовано землі на острові Муромець в Києві, незаконно забудовані за сприяння радника Кличка
Уряду радять звернути увагу, що землі в Україні продаються за свідомо заниженими цінами
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: